Em um dia com Lula, Marina Silva tem recorde de interações nas redes

O apoio formalizado de Marina Silva ao ex-presidente Lula na disputa pela presidência rendeu recorde de interações à ex-ministra do Meio Ambiente no Twitter.

O domingo, 11, e a segunda-feira, 12, são os dias do ano com mais menções à Marina e com mais engajamento em postagens que citam o seu nome em 2022.

As informações são da Vox Radar, empresa especializada na análise de dados das redes sociais, encomendadas pela startup O Pauteiro.

Dentro de 24 horas, entre 16h do domingo e 16h da segunda, foram cerca de 345 mil interações (posts, likes, comentários e compartilhamentos) na rede em torno da ex-ministra, número 53% superior na comparação com as 225 mil interações somadas por ela entre o início da campanha eleitoral, em 16 de agosto, e o anúncio da aliança com o líder petista.

Nesse intervalo de tempo, foram cerca de 14 mil postagens com citações à candidata da Rede, com picos às 17h do domingo – na repercussão inicial do apoio – e ao meio-dia da segunda, na ocasião da coletiva realizada por Marina e Lula.