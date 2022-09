Datafolha: os números da pesquisa que são péssimos para Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro é considerado o candidato à presidência que mais ataca mulheres, que mais fere a democracia, e também o que mais mente para os eleitores.

É o que aponta a última rodada Datafolha.

Entre os entrevistados, 40% disseram que o líder da extrema-direita é o mais agressivo ao público feminino, ante 12% que enxergam Lula desta forma. Maioria do eleitorado brasileiro, o grupo é – até por isso – o que menos aderiu à sua candidatura.

A campanha do mandatário tenta, contudo, estratégias para diminuir essa altíssima rejeição, como a participação mais ativa da primeira-dama. Ocorre que o presidente da República mantém seu comportamento machista e misógino – o mesmo que permeou toda sua vida política.

No debate da bandeirantes, por exemplo, adotou um tom agressivo contra a jornalista Vera Magalhães, que fazia perguntas aos candidatos. No 7 de Setembro, entoou um vulgar e ridículo canto sobre sua virilidade, demonstrando a pequenez do seu espírito diante do marco de 200 anos da Independência.

Obcecado por bombardear os outros poderes da República – o que vem fazendo reiteradamente em seu mandato -, Bolsonaro é visto como o presidenciável que mais fragiliza a democracia por 45% dos eleitores. Já Lula é visto da mesma forma por 26% daqueles brasileiros aptos a votar.

As notícias ruim para o candidato à reeleição não param por aí. Continuam.

Quando os eleitores são perguntados sobre quem é o que mais dispara mentiras aos brasileiros, o mandatário lidera com 40% contra 31% do petista.

É uma lista que responde, de forma inequívoca, porque ele é o candidato com a rejeição mais alta entre os postulantes ao Palácio do Planalto, impedindo um crescimento maior nas pesquisas de intenção de voto.