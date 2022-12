Como foi a reunião de Lula com Marina Silva

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e a deputada federal eleita Marina Silva se reuniram por mais de uma hora nesta sexta-feira, 23.

Marina recebeu o convite para participar do primeiro escalão do terceiro mandato do petista. Em seguida, Lula viajou com a senadora Simone Tebet, a quem deverá formalizar o convite para partilhar do governo.

Na avaliação deste colunista, Marina deve assumir o Ministério do Meio Ambiente. E Tebet ficará com o Ministério do Planejamento ou com o das Cidades. Caberá a ela escolher.

A expectativa agora é de que as duas sejam anunciadas o quanto antes para, enfim, Lula dar a cara de frente ampla para o seu governo, evitando grave erro de não conseguir a visibilidade política para as duas mulheres que foram fundamentais na vitória contra Bolsonaro.