Censo traz excelente notícia para o Brasil

Divulgados pelo IBGE nesta sexta, 22, os novos dados do Censo mostram que cresceu 11,9% o número de brasileiros que se autodeclaram pardos, agora – e pela primeira vez – o maior grupo racial do país.

Desde 2010, também aumentou o número de brasileiros que dizem ser pretos ou indígenas.

Isso é uma excelente notícia, é importantíssima.

O Brasil está se conhecendo mais profundamente e os novos dados do Censo significam que outras pessoas passaram a se orgulhar e assumir a sua cor.

Era evidente para qualquer brasileiro que anda por esse lindíssimo país que somos mais miscigenados do que o Censo sempre mostrou, mas isso não era assumido na autodeclaração das pessoas.

Há mais pardos, há mais pretos, há mais indígenas, e menos brancos.

Aliás, os novos números do IBGE também revelaram que a parcela da população que se declara branca foi a única que diminuiu, e isso vem acontecendo desde o ano 2000.

Hoje, é o segundo maior grupo de brasileiros, com 43,5% ante os 45,3% de pardos.

Nos últimos vinte anos, as cotas raciais, os debates sobre racismo, os movimentos de orgulho negro e a identidade racial ficou mais precisa.

Por isso, é tão importante esse movimento do ponto de vista social e pessoal.

Repito, é evidente que não foi o número de brancos que caiu, nem o de pretos e pardos que subiu. O que está havendo de salutar é uma auto identificação mais precisa, que nasce de todo o movimento de valorização da cultura negra, e da identidade do país como ele é realmente, multiétnico.

No caso dos indígenas, houve também um aperfeiçoamento do próprio censo que quis incluir no levantamento as populações em áreas muito remotas.

Quanto mais o Brasil for se vendo no espelho, quanto mais enfrente e supere as divisões raciais, mais forte será em todos os sentidos.

Viva o Brasil como ele verdadeira é.