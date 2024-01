As grandes vítimas do 8 de Janeiro, por Randolfe Rodrigues

O líder do governo Lula no Congresso, Randolfe Rodrigues, acredita que existem “três grandes vítimas” da tentativa de golpe no 8 de Janeiro de 2023 no Brasil: “a democracia, o nosso governo e a República”.

Em mensagem enviada à coluna, o senador afirma que “os agentes do caos que criaram as condições da tentativa de golpe seguem ativos e o espectro do autoritarismo continua ameaçando a democracia brasileira”.

“Em decorrência disso, não é possível ter clemência com uma tentativa de golpe. Não é possível esquecer quem tentou subverter a democracia. Todos, sejam civis ou militares, da reserva ou da ativa, políticos ou não, todos que executaram, incentivaram e planejaram tem que ser responsabilizados”, defende o senador.

Leia abaixo a íntegra da mensagem exclusiva enviada à coluna por Randolfe Rodrigues:

“O 8 de janeiro teve três grandes vítimas: a democracia, o nosso governo e a República. Os agentes do caos que criaram as condições da tentativa de golpe seguem ativos e o espectro do autoritarismo continua ameaçando a democracia brasileira. Em decorrência disso, não é possível ter clemência com uma tentativa de golpe, Não é possível esquecer quem tentou subverter a democracia. Todos, sejam civis ou militares, da reserva ou da ativa, políticos ou não, todos que executaram, incentivaram e planejaram tem que ser responsabilizados. Sobretudo para que não se esqueça e nunca mais aconteça”.

Continua após a publicidade