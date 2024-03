A saída de cena de Bivar e a jogada de mestre de ACM Neto

A Executiva Nacional do União Brasil vai votar nesta quarta, 20, o parecer da senadora Professora Dorinha, designada para relatar o pedido de afastamento e expulsão do presidente do partido, Luciano Bivar. O caso foi encaminhado de forma quase unânime na semana passada por governadores, senadores e deputados da sigla.

Não se sabe o veredicto da senadora do União por Goiás, ligada ao governador Ronaldo Caiado, mas a coluna apurou que as chances de Bivar se livrar das punições são nulas. Dos 17 votos da Comissão Executiva Nacional, bastam 11 – o mesmo placar que na quarta passada referendou o recebimento da denúncia.

Oficialmente, a direção do partido quer tirar o poder de Bivar pelos motivos descritos na representação: ofensas e ameaças contra o vice-presidente Antônio Rueda e seus familiares, inclusive sua filha de 12 anos; indícios de motivação política criminosa nos incêndios que destruíram as casas de Rueda e da tesoureira do partido, Maria Emília Rueda (irmã do vice-presidente), no litoral pernambucano; violência política contra mulher – usou palavras de baixo calão ao se referir à tesoureira; validação de cartas de desfiliação de seis deputados do União Brasil do Rio de Janeiro sem submeter à decisão colegiada do partido e mesmo após parecer do Ministério Público Eleitoral em processo judicial que tramita no TSE contrário à desfiliação.

Há outros fatores que merecem atenção. Bivar não dividia poder com a ala originária do DEM (leia-se ACM Neto, Ronaldo Caiado), teria nas mãos R$ 517 milhões de fundo partidário este ano e dificultava as negociações que lideranças estaduais vinham conduzindo para atrair novos nomes para o partido – em função da janela partidária que se fecha no próximo dia 5.

O advogado – quase filho adotivo de Luciano Bivar – Antonio Rueda, sagrou-se presidente da sigla num movimento que Bivar chama de traição. Levado ao PSL e depois ao União Brasil pelas mãos de Luciano, Rueda era considerado seu braço direito.

Para pacificar os aflitos e manter o União Brasil um dos maiores partidos no parlamento, ACM Neto construiu nos bastidores o caminho de Rueda rumo à presidência e à expulsão de Bivar. Rueda pode até ser um excelente advogado, mas nem de longe conhece os meandros da política como o jovem veterano ACM Neto.

Para quem conhece Brasília, aposta que Rueda na presidência do União Brasil foi jogada de mestre do neto de Antonio Carlos Magalhães, deputado federal por 3 mandatos, duas vezes prefeito de Salvador – e último presidente do DEM antes da fusão com PSL gerar o União Brasil.

Com a iminente expulsão de Bivar, ACM Neto é agora o único “patriarca” da fusão dos dois partidos e esse status, mais que simbólico, o legitima a também comandar nos bastidores.