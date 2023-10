A pergunta pertinente de Gilmar Mendes ao Senado em meio a crise

Atualizado em 10 out 2023, 12h37 - Publicado em 10 out 2023, 12h33

O decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, tem reiterado uma pergunta pertinente: por que começar as reformas constitucionais necessárias ao Brasil pela Corte?

“Como já afirmei, é estranho que se decida começar a reforma constitucional pelo tribunal. Se formos olhar, todos [no Congresso] foram quase que compassivos com as investidas do Bolsonaro em respeito à aprovação de todas as medidas […] e nós na defensiva o tempo todo”, afirmou o ministro em conferência na Alemanha sobre as investidas do Senado contra o STF.

É importante lembrar que todo projeto autoritário começa pela imposição de limites ao Judiciário. Bolsonaro tentou fazer isso em seu mandato. Mas só para trazer um exemplo recente: Benjamin Netanyahu propôs cortar poderes do Judiciário e a população em Israel se rebelou.

Antes de se iniciar o conflito Hamas-Israel, os israelenses estavam indo às ruas constantemente contra a reforma que o primeiro-ministro israelense pretende impor ao sistema de justiça daquele país.

