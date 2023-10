A outra guerra não declarada que o Brasil está perdendo

Uma guerra não declarada – e que acontece no Brasil também há décadas – está destruindo o futuro do país. Trata-se do efeito colateral da perda do controle do estado para os criminosos e milicianos no Rio de Janeiro.

Criança fora da escola não aprende a ler.

Quantas crianças deixaram de ir às escolas por conta da guerra do tráfico no Rio?

Só nesta terça, 10, 17.730 crianças.

No Complexo da Maré, 41 escolas da rede pública de ensino foram impactadas, afetando 13.946 alunos.

Na Cidade de Deus, 10 escolas foram impactadas, afetando 3.442 alunos.

E no Morro do Querosene, 1 escola foi impactada, afetando 342 alunos, que tiveram atendimento remoto à tarde.

Infelizmente, essa é rotina carioca. Estudantes são as vítimas silenciosas da guerra do Rio.

Após o bárbaro assassinato de médicos no Rio, e provável execução dos assassinos pelo tráfico, começaram as operações.

Há milhares de vitimas que podem ter perda permanente, como os estudantes que não estão tendo aulas. O ciclo volta a cada momento que a guerra (não declarada do Rio) recomeça entre tráfico, milícia e policiais.

Quem perde é a sociedade brasileira.

