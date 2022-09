A nova pesquisa que é a pá de cal nos planos de Bolsonaro

Depois dos números do DataFolha, que indicaram que há chances de Lula vencer as eleições no primeiro turno, foi a vez do presidente Jair Bolsonaro enfrentar os dados da nova rodada Ipespe, que aponta exatamente o mesmo movimento de crescimento do petista e de estagnação do atual presidente a 9 dias da disputa.

Segundo o levantamento do Ipespe divulgado nesta sexta, 23, Lula subiu três pontos nas intenções de voto, chegando a 46%. Bolsonaro manteve os mesmos 35% que tinha na pesquisa anterior.

O crescimento de Lula entre as mulheres apontado pelo DataFolha também aconteceu no levantamento do Ipespe: o petista ganhou quatro pontos e chegou a 50% dos votos entre as eleitoras. Bolsonaro manteve os 30% que já tinha.

Entre os mais pobres, mais uma confirmação do favoritismo de Lula: ele cresceu dois pontos e está com 53% dos votos entre quem ganha até dois salários. Bolsonaro oscilou negativamente de 29% para 27% dos votos nesse grupo.

Entre os que ganham entre dois e cinco salários, mais uma goleada de Lula, que subiu quatro pontos e chegou a 40% das intenções de voto contra 41% de Bolsonaro, que ficou estagnado.

Apesar da tentativa de Bolsonaro e de seus apoiadores de colocar em dúvida a credibilidade dos institutos, as pesquisas têm apontado para a mesma direção.

A cada hora que passa, fica mais difícil para Bolsonaro virar o jogo. É claro que, no último momento, o presidente pode conseguir uma recuperação, mas dificilmente será suficiente para mudar o cenário que está se desenhando.

Restam ainda dois debates até o primeiro turno: um, realizado pela VEJA, neste sábado, 24, e outro realizado pela Globo na quinta, 29.

Os candidatos podem participar dos eventos com emoções bem diferentes: Bolsonaro deve intensificar seu vale-tudo para tentar conquistar alguns votos e Lula deve aparecer somente em um – talvez -, mas mais confiante do que nunca de que está próximo de voltar à cadeira presidencial.

