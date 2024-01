A mensagem de esperança para o 8 de janeiro, por Fabrício Carpinejar

Um ano depois da tentativa de golpe orquestrada pela extrema-direita, o escritor Fabrício Carpinejar acredita que o 8 de janeiro pode ser enxergado de uma outra forma. “A data ainda é vista com medo e desconfiança, a tentativa do golpe, mas deveria ser entendida com esperança e confiança, a derrubada imediata do golpe”.

“A data ainda é vista com medo e desconfiança, a tentativa do golpe, mas deveria ser entendida com esperança e confiança, a derrubada imediata do golpe. Foi o maior teste da nossa democracia em 60 anos. Sim, o golpe militar de 1964 já é sexagenário. Não se derruba a democracia com um único 8 de janeiro. São necessários vários por dias seguidos. É o que percebemos pela experiência da Venezuela, por exemplo”.