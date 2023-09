A maior enganação de Jair Bolsonaro nos últimos tempos

Jair Bolsonaro conseguiu produzir uma enganação bem grande recentemente. Mais uma.

Em longa entrevista que deu, na qual outros fatos políticos eram mais importantes, o ex-presidente resolveu dizer que combate a propagação da ideia do AI-5 – ato mais violento da ditadura militar – entre seus seguidores.

Balela.

Bolsonaro sempre defendeu o ideário sanguinário do Ato Institucional Número 5 em sua carreira política, incluindo a tortura de opositores.

Para quem não sabe, o AI-5 foi a pior das ações da ditadura, cassando mandatos políticos e suspendendo quaisquer garantias constitucionais, o que mais tarde levou à institucionalização da tortura em quartéis do Exército, por exemplo.

O líder da extrema-direita sempre aplaudiu isso enquanto construía a narrativa de que valia fazer qualquer coisa contra “comunistas”.

Nos últimos anos, quando começaram a pipocar manifestações antidemocráticas nas passeatas bolsonaristas, nada foi feito. O ex-presidente nunca pegou o microfone para chamar a atenção de seus seguidores mais radicais que defendiam o AI-5.

Fosse uma preocupação verdadeira, Bolsonaro teria usado as redes sociais (isso também nunca se viu) para combater a nefasta propaganda de um ato que ainda fechou o Congresso Nacional, cassou a possibilidade do habeas corpus, censurou a imprensa e levou à troca de ministros do Supremo.

Ocorre que, na entrevista, o ex-presidente garantiu que colocou “panos quentes”.

“Botei panos quentes. Estava lá o cara [referindo-se a manifestantes] levantando a faixa a favor do AI-5. Conversa com ele, pergunta se ele sabe o que é AI-5. Não existe mais AI-5 desde a década de 1970. Eu dizia ‘para de focalizar nesses assuntos porque apenas traz coisas contra a gente’”. Ao longo do tempo, acabaram essas faixas. A gente vai educando o povo, para que as pessoas façam um protesto produtivo, e não provocativo”.

Foi Bolsonaro quem começou com as provocações sobre o regime militar. E quando viu seus seguidores brotando com placas como essa, nunca fez mea culpa ou as desincentivou.

É mentira, portanto, que ele quer um protesto produtivo, assim como é mentira que as faixas acabaram. Elas continuam por aí nas manifestações bolsonaristas. Como um pesadelo, que começou e continua justamente por causa do líder da extrema-direita.

