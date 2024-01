A importante ação da sociedade civil no 8 de Janeiro, por Raquel Dodge

A ex-procuradora-geral Raquel Dodge acredita que a determinação dos Três Poderes e da sociedade civil no 8 de Janeiro foram fundamentais para a democracia prevalecer no Brasil.

Leia abaixo a íntegra da mensagem enviada à coluna por Raquel Dodge:

“A democracia é a força vencedora no século XXI e vai prevalecer assim enquanto a defendermos cotidianamente com a mesma determinação que os Três Poderes e a sociedade civil mostraram em 8 de janeiro de 2023. Vale a pena porque a democracia estabelece as bases de uma vida melhor para todos, não apenas para alguns”.

