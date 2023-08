A grande responsável por convencer Xuxa a ajudar Lula

Nova campanha publicitária do governo federal para incentivar a vacinação em todo o país – na qual a apresentadora Xuxa e o personagem Zé Gotinha contracenam – é resultado do trabalho de Janja Lula da Silva.

Segundo a coluna apurou, a primeira-dama foi a grande responsável por fazer a interlocução com a “rainha dos baixinhos”, que não cobrou cachê, assim como o seu marido, Junno, responsável por compor o jingle da propaganda oficial.

Xuxa também colocou suas poderosas redes sociais à disposição do ministério da Saúde. Tudo, claro, com o intuito de fazer postagens sobre a campanha.

A produção durou dois meses porque ela é regionalizada, com 27 diferentes filmes – atendendo cada um dos estados brasileiros. Essa foi a estratégia usada pelo governo Lula para ampliar o alcance da produção.

Na peça publicitária (vídeo abaixo), Xuxa dá uma carona em sua nave ao personagem que, como se sabe, foi criado para ser o mascote da imunização no país. Todo enredo serve como incentivo para que os brasileiros se vacinem nos postos de saúde.

Em um dos diálogos da campanha, Zé Gotinha diz: “algumas doenças estão voltando e atingindo as crianças e adolescentes”. Xuxa logo responde: “por isso, a participação dos pais ou responsáveis é muito importante, Zé”.

Desde a campanha presidencial do ano passado, Lula cita Zé Gotinha para fazer mais um contraponto com Jair Bolsonaro. O personagem acabou demitido pelo ex-presidente, um dos líderes do movimento antivacina no Brasil, mesmo estando na Presidência durante a pandemia da Covid-19, a pior dos últimos 100 anos.

