A figura oculta na fala de Lula sobre o cachorro morto em voo da Gol

Ao se solidarizar com a família do cachorrinho Joca, morto após um erro grosseiro da companhia Aérea Gol – que não só mandou o animal para o destino errado, como o deixou mais de uma hora em um sol escaldante e sem água – Lula resolveu falar com a classe média brasileira.

O presidente afirmou nesta quarta, 24, que escolheu uma gravata com imagens de cachorrinhos como forma de protesto contra o tratamento dispensado ao cachorro. O animal da raça Golden Retriever era saudável e tinha cinco anos. Fazia uma viagem que era de São Paulo para Mato Grosso, mas acabou morto em Fortaleza, com forte repercussão nas redes sociais.

“A minha gravata, ela tem um desenho um cachorrinho. Eu coloquei de manhã em protesto ao que aconteceu com o cachorro de um cidadão que mandou o seu cachorro para Sinop, no Mato Grosso. Esse cachorro ao invés de ser embarcado para Sinop, ele foi embarcado para o Ceará”, disse o petista.

Lula tem perdido apoio da classe média ao redor do Brasil, segundo alguns institutos de pesquisas que avaliam a popularidade do terceiro mandato do petista. Hoje, essa é uma das maiores preocupações da entourage que cerca o presidente da república.

Continua após a publicidade

Mas se quiser que isso realmente tenha um efeito prático na reconquista do apoio popular, Lula precisa ir além. Não basta pressionar apenas a Gol por esse covarde episódio com o animal ou a Anac para que a agência investigue de forma rigorosa o caso.

O que teria um efeito prático e poderia ajudá-lo a recuperar uma parte considerável do apoio ao governo na classe média seria enfrentar de vez o abuso das companhias aéreas brasileiras em relação ao valor das passagens. Ninguém aguenta mais o “abuso no bolso” na hora de ir viajar.