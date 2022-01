A estratégia furada de Bolsonaro

Os bolsonaristas, que se acham os donos das redes sociais desde 2018, pensaram que conseguiriam colar em Jair Bolsonaro a imagem de pessoa humilde e do povo – quando, agora, se divulga que ele é o campeão do gasto no cartão corporativo.

Assessores diretos do presidente postaram um vídeo no qual ele come frango assado com as mãos, na rua, jogando farofa em si mesmo. Não colou, e no domingo à noite os bolsonaristas começaram a recuar. O ministro da Comunicação Fabio Faria apagou o vídeo, que, contudo, continua disponível nas repostagens.

No domingo, 30, o estrategista da família, Carlos Bolsonaro, postou a imagem de Bolsonaro visitando um paciente em hospital, e dizendo: “o caluniam, o difamam” (SIC) mas “os gestos dizem mais que as palavras”.

A verdade é que, ao longo de dois anos de pandemia, Bolsonaro sempre demonstrou desprezo pela dor do país e pelas vítimas da Covid-19. Nunca fez uma visita a hospital ou a qualquer outro lugar no qual se combate essa terrível pandemia.

Agora, esse vai e vem das postagens dos últimos dias, mostra claramente que eles estão começando a sentir o peso da rejeição dos eleitores, cada vez mais desgostosos em relação ao atual governo.