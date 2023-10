A dobradinha entre Pacheco e Alcolumbre sobre a guerra que gerou mal-estar

Pegou mal em setores da Câmara e do próprio Senado a nova dobradinha dos presidentes da Casa, Rodrigo Pacheco, e da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre.

Atendendo a um pedido do colega senador que é judeu, Pacheco autorizou a projeção da bandeira de Israel na noite deste domingo, 8, na cúpula do Senado em Brasília.

Na Câmara, a imagem não foi projetada. Parlamentares reclamaram com a coluna nesta segunda, 9, sempre na defesa de que o Brasil mantenha a tradição de mediar conflitos através da diplomacia.

Pacheco e Alcolumbre estão mantendo em vários assuntos uma parceria para a manutenção do poder no Senado. E, para isso, começaram a fazer sinalização para políticos bolsonaristas, com movimentos como o da investida contra o Supremo Tribunal Federal, e a proposta de mandatos para os ministros da Corte.

Independentemente de o STF ter cometido erros recentemente, com uma pauta açodada, o fato é que isso tem mais a ver com a sucessão no Senado. A dobradinha Pacheco-Alcolumbre já é parte da campanha do senador do Amapá que quer voltar à presidência da Casa. O mineiro também tem suas ambições no estado e na Casa.

