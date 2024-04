A ‘disputa’ de Bolsonaro, Tarcísio e Caiado pelo apoio do agronegócio

A disputa dentro da direita pelo apoio do agronegócio cresceu substancialmente no último ano. Enquanto Ronaldo Caiado é um ruralista raiz, por assim dizer, Tarcísio de Freitas quer porque quer ser o único herdeiro do Jair Bolsonaro. Mas ainda tem o próprio Bolsonaro.

Os três líderes da direita brasileira chegaram juntos ao Agrishow, principal feira de agronegócio do Brasil, mas cada um tem a sua agenda.

Nos encontros com empresários, Caiado não escondeu que é candidatíssimo. Aliás, o governador de Goiás criou a UDR – União Democrática Ruralista – que foi o começo da bancada ruralista como ela existe hoje. O político agora quer reivindicar esse plantio.

O governador de São Paulo é mais discreto e joga luzes sobre o ex-presidente para sinalizar aos bolsonaristas que é leal – e, assim, ganhar pontos com a extrema-direita enquanto tenta vender a imagem de moderado.

Basta lembrar que, neste fim de semana em Ribeirão Preto – bem distante do Agrishow – Tarcísio estava puxando coro para “o nosso presidente” em meio a apoiadores do líder da extrema-direita.

Enquanto isso, o próprio Bolsonaro passa a impressão de que não desistiu de ser o candidato, esperando algum milagre judicial. Tudo para poder manter a possibilidade de um novo apoio do agronegócio em uma eventual nova candidatura sua ou de algum familiar…