Tarcísio adota postura firme e anuncia medida contra grevistas

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou em entrevista ao Ponto de Vista, de VEJA, que os grevistas não podem prejudicar a cidade por posicionamento político. Essa é a quarta vez que servidores do Metrô, CPTM e Sabesp fazem greve contra o plano de privatizações do governo estadual. Mais cedo, o governador afirmou que a paralisação não vai impedir o projeto de concessões à iniciativa privada. Tarcísio de Freitas disse ainda que pretende responsabilizar os grevistas individualmente, já que os sindicatos das categorias têm descumprido as decisões judiciais de cumprimento do efetivo mínimo, durante as paralisações. A greve e uma nova fase da Operação que investiga golpistas são os destaques do Giro VEJA.