Relator da indicação de Dino ao STF fala sobre chances de aprovação

O senador Weverton Rocha (PDT-MA), relator no Senado da indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal será o entrevistado do programa Ponto de Vista, de VEJA, nesta terça-feira, 12. O parlamentar será abordado sobre seu parecer favorável ao escolhido do presidente Lula e a respeito das possibilidades de aprovação de Dino para assumir a vaga deixada por Rosa Weber na Corte. Assista:

A sabatina de Dino está marcada para acontecer nesta quarta, 13, simultaneamente com a de Paulo Gonet, indicado para a vaga na PGR.

O programa começa às 14h, ao vivo, na home de VEJA e no canal no YouTube. Lembrando que você pode participar mandando sua pergunta nas nossa redes sociais ou pelo chat.

A entrevista é transmitida simultaneamente no YouTube e na home de VEJA, e para os inscritos no canal de Veja no Whatsapp.

