Secretária do governo de SP fala sobre privatização da Sabesp

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do governo de São Paulo, Natália Resende, será a convidada do programa Ponto de Vista, de VEJA, que vai ao ar às 14 horas desta terça-feira, 5. O principal tema que será abordado é a privatização da Sabesp.

O Projeto de Lei está em fase final na Alesp e deve ser votado ainda nesta semana. Ontem, 4, os deputados iniciaram as discussões que antecedem a votação que pode ocorrer na quinta-feira, 7. A base do governo na Assembleia acredita já ter os votos necessários para a aprovação do PL.

A entrevista será transmitida simultaneamente no YouTube e na home de VEJA.

YouTube: https://www.youtube.com/c/veja

Inscreva-se nos canais de VEJA nas redes sociais e fique por dentro de tudo sobre o novo programa.

Continua após a publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/Veja/

Instagram: https://www.instagram.com/vejanoinsta/

Leia mais sobre o Ponto de Vista e sobre bastidores da política nacional:

https://veja.abril.com.br/coluna/marcela-rahal

Continua após a publicidade