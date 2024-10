Governo ‘subestimou’ força das propagandas das bets, diz deputado petista

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), que apresentou um projeto de lei à Câmara dos Deputados que regulamenta o funcionamento das bets no país, afirmou, em entrevista ao Ponto de Vista, de VEJA, nesta terça-feira, 1º, que o governo ‘subestimou’ a força das propagandas dos sites de apostas esportivas, que os beneficiários do Bolsa Família e outros programas de transferência de renda devem ser proibidos de jogar e que a quantidade de apostadores no país é um fator ‘grave’.

“Precisa regular. Não podemos deixar nenhuma atividade econômica à margem. É através da regulação que vamos conseguir normalizar para proteger os apostadores e a renda do nosso povo. O que talvez nós subestimamos foi regular as bets sem regular conjuntamente a propaganda, que são agressivas numa sociedade sem cultura de poupança. Isso demonstrou ser uma bomba relógio no orçamento das famílias brasileiras. O Brasil saiu de 40º apostador para o maior apostador do planeta. Isso é muito grave”, afirmou.

“Subestimou essa força da propaganda que levou numa sociedade sem nenhuma cultura de educação financeira um total endividamento”, respondeu ao ser questionado se o governo havia demorado para agir com relação ao problema. “Ao regular e perceber esses erros, principalmente nas famílias populares, lá no início, a gente deveria ter proibido o CPF das pessoas do Cad Único (cadastro único que contempla beneficiários de programas de transferência de renda). Essa renda é pra combater a insegurança alimentar e não para ser jogada nas plataformas online. Erramos ali”, acrescentou.

O que diz a proposta?

O texto apresentado por Lopes prevê exatamente proibição do uso de recursos do Bolsa Família em apostas online. A proposta também pretende barrar a utilização de cartão de crédito para evitar o endividamento das pessoas.

Pelo texto, as casas de apostas esportivas vão receber uma multa em caso de descumprimento das normas. Nos casos mais graves, a empresa pode até perder a autorização para funcionamento. Na semana passada, o Banco Central divulgou que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família utilizaram recursos do programa em apostas online, apenas no mês de agosto. No total, foram gastos R$ 3 bi em bets.

