“Por que ele não pede prévias no partido?”, diz Milton Leite sobre Kim

Da ala contrária do União Brasil a candidatura do deputado Kim Kataguiri à prefeitura de São Paulo, Milton Leite, presidente da Câmara dos Vereadores, sugere ao parlamentar pedir as prévias ao partido.

Indagado pela coluna, o vereador questionou: “Se o deputado Kim deseja sair candidato, por que ele não pede uma prévia ao partido? Assim antecipa toda essa dúvida”.

Nesta quinta-feira, 15, em entrevista ao Amarelas On Air, de Veja, o parlamentar afirmou que sua candidatura seria importante para que a sigla ganhe projeção nacional e identidade.

“A gente deixa de ser essa massa amorfa, meio sem rosto, sem posicionamento, que hoje é retratada pela imprensa brasileira. A gente passa a ter um posicionamento, a gente passa a ter um projeto majoritário, se a gente quer ter um partido com um projeto de partido político sério, que tenha rosto, que tenha bandeira, que tenha militância, a gente precisa uma candidatura majoritária”, disse o pré-candidato.

O vereador, que controla o diretório municipal, disse que respeita Kataguiri, que apoia suas ações, mas que “a partir do momento que começa a vir na direção estranha ao bom senso democrático, nos causa espécie”.

Milton Leite é uma importante e influente liderança do partido na cidade de São Paulo fortemente ligado ao prefeito Ricardo Nunes. O vereador chegou a dizer que iria sugerir seu nome pra vice do emedebista, o que inviabilizaria a candidatura de Kataguiri, caso o partido aceitasse.

Há um impasse interno na sigla. Pra seguir com a candidatura, o fundador do MBL teria que mostrar musculatura até as convenções, que acontecerá em julho.