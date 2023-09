Pacheco não garante a votação da minirreforma eleitoral para o ano que vem

O presidente do Senado afirmou que os senadores ainda vão avaliar a possibilidade de votar a minirreforma eleitoral, discutida na Câmara, e que deve ser encaminha à Casa ainda nesta quinta-feira. Rodrigo Pacheco não garantiu que o texto seja votado a tempo para valer já nas eleições do ano que vem. Para isso, o projeto teria que ser aprovado até o dia 6 de outubro. As mudanças flexibilizam as leis eleitorais. Alteram as regras de prestação de contas, punições e inelegibilidade. O futuro da minirreforma eleitoral e a condenação a 17 anos do primeiro réu dos ataques golpistas pelo STF são os temas do Giro VEJA.

