Em discurso da Cúpula do Mercosul, Lula afirmou que acompanha “com preocupação” a situação que se desenrola na Guiana, após a Venezuela declarar que vai anexar a região de Essequibo, e declarou que “o Mercosul não pode ficar alheio”. A fala do presidente e o apoio dos EUA à Guiana são destaques do Giro VEJA.