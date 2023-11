Lula sai em defesa de Dino em caso da “Dama do Tráfico”

As forças de Defesa de Israel invadiram o maior hospital de Gaza, o Al-Shifa, em busca de terroristas do Hamas. A ação começou na madrugada desta quarta-feira após alegações de que o complexo hospitalar funcionava como centro de comando do grupo palestino. A operação de Israel e a repercussão do caso envolvendo o ministério chefiado por Flávio Dino são destaques do Giro Veja.