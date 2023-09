Lula deve manter negociações sobre cargos na Caixa, mesmo após negar

Apesar de o presidente ter dito que não fará mais mudanças no seu governo, as trocas na Caixa Econômica Federal devem sim acontecer. A coluna apurou com interlocutor próximo ao presidente da Câmara que Lula já garantiu as 12 vagas e o comando do banco para indicados de Lira, em troca de apoio.

Segundo essa fonte, Lula não deve “dar pra trás, até porque depende de Lira”. O presidente quis dar o recado de que fará o movimento no tempo que achar adequado, afirmou o aliado.

Lula disse nesta segunda-feira que não está disposto a “mexer com nada” após ser questionado por jornalistas sobre quando iria mudar o comando da Caixa Econômica Federal.

“Na hora em que eu tiver que mexer em alguma coisa, eu vou mexer. Vocês saberão, porque não haverá nada feito à meia-noite, será sempre de dia com comunicado expresso à imprensa. Só eu tenho o direito de colocar, só eu tenho o direito de tirar”, afirmou Lula.

Na semana passada, o presidente da Câmara afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo que o banco está nas negociações com o partido. O fato teria incomodado Lula.