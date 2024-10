Lula admite que é preciso rediscutir papel eleitoral do PT

O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira, 11, que é preciso “rediscutir” o papel eleitoral do PT diante do primeiro turno. Em entrevista à rádio O Povo, o petista ressaltou que o partido elegeu mais prefeitos em comparação com 2020, mas ficou aquém do esperado, com exceção do Nordeste. Em São Paulo, onde a sigla só elegeu três prefeitos, o presidente disse que acredita na vitória do candidato Guilherme Boulos, do PSOL, na capital paulista, mesmo o prefeito Ricardo Nunes liderando com ampla vantagem nas primeiras pesquisas. Lula ressaltou que o deputado federal ainda tem duas semanas para convencer o eleitor.

Na entrevista, o presidente também disse que vai comprar novos aviões para a Presidência da República para que, além dele, ministros também possam usar em viagens. A decisão foi tomada pelo petista depois de ter vivenciado uma pane na semana passada na Cidade do México. No episódio, o avião teve que ficar sobrevoando a capital mexicana por cinco horas.

A Agência Nacional de Telecomunicações divulgou nesta sexta-feira a lista de mais de 2.000 empresas de apostas esportivas que sairão do ar nos próximos dias por não terem sido autorizadas pelo Ministério da Fazenda a operar no Brasil. Até dezembro, a Fazenda deve concluir o processo de análise definitiva dos primeiros pedidos recebidos, para verificar quais empresas de apostas cumprem todas as determinações. As bets que estiverem regularizadas vão ter que pagar uma outorga de 30 milhões de reais para começar a funcionar no país. A partir de janeiro, as empresas terão que seguir todas as regras estabelecidas para publicidade e combate à fraude e lavagem de dinheiro. Acompanhe o Giro Veja.