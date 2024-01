Líder do PP na Câmara é o entrevistado do programa Ponto de Vista, de VEJA

O líder do PP na Câmara, Dr. Luizinho, será o entrevistado do programa Ponto de Vista, de VEJA, nesta terça-feira, às 14h. O deputado será abordado sobre a relação do Congresso com o governo federal, e como estão as negociações da MP da reoneração da folha de pagamentos.

A Medida Provisória gerou mal estar entre o Executivo e o Legislativo. Os parlamentares já tinham decidido pela manutenção da desoneração no fim do ano passado e o governo publicou a proposta que tem o poder de lei e passa a vigorar a partir de abril, de acordo com o texto.

O deputado, do PP do Rio de Janeiro, que está na Baixada Fluminense acompanhando os temporais que atingem o estado, vai trazer também as últimas informações sobre a situação na região.

O programa, apresentado por Marcela Rahal, também vai abordar as notícias do dia com o colunista Maílson da Nóbrega.

