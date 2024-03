O que Marta Suplicy falou sobre a volta ao PT em jantar com deputados

A ex-prefeita Marta Suplicy se encontrou com os deputados estaduais da bancada do PT, na Alesp, em um jantar oferecido em sua casa nesta quarta-feira, 6. Desde que voltou para o partido, após nove anos longe, a ex-ministra já havia conversado com vereadores e deputados federais da sigla.

Marta, que será vice na chapa com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), tem tentado reaproximar os laços com o partido. Segundo relatos feitos à coluna, a também ex-senadora confessou que parece que nunca saiu da legenda, isso porque as pessoas não imaginavam ela fora do partido e admitiu ter um “carimbo na testa do PT”.

A ex-prefeita se mostrou muito disposta a dialogar com os parlamentares e bem animada para fazer a campanha para a disputa na capital paulista. Durante o encontro, Marta disse que tem uma “sinergia muito boa com Boulos”, e afirmou que está disposta a ter agenda de manhã, tarde e noite, mas ressaltou que “não é mais uma menina”.