Depoimentos revelam detalhes de conversas entre comandantes e Bolsonaro

O ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Jr., disse em depoimento à Polícia Federal que avisou ao ex-presidente Bolsonaro que era contra um plano de golpe de Estado. Baptista Jr também relatou que o ex-comandante do Exército, general Marco Antonio Freire Gomes, disse ao ex-presidente que teria que prendê-lo, caso tentasse aplicar uma tentativa de golpe. O depoimento foi publicizado após decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes. Acompanhe os detalhes no Giro Veja.