Boulos deve apostar em combo de propostas de gestões do PT em SP

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) disse à coluna que sua campanha pretende resgatar propostas bem-sucedidas das gestões dos ex-prefeitos do PT Marta Suplicy, Fernando Haddad e Luiza Erundina.

O pré-candidato a prefeitura de São Paulo citou alguns exemplos como: CEUs e Bilhete Único, que foram propostas da sua vice na chapa. O psolista também ressaltou outros projetos bem avaliados pela população como os corredores de ônibus, os projetos de fechamento de vias para lazer e ocupação do espaço público.

Claro que isso será usado para valorizar propostas que deram certo no passado e associar sua imagem com pontos positivos relacionados as gestões de esquerda. Mas o foco não será só esse, novas propostas também serão apresentadas pelo pré-candidato em diferentes áreas da administração pública.

Marta voltou ao PT no início de fevereiro, após articulação feita pelo presidente Lula, para que ela pudesse compor a chapa com Boulos. Na última quinta-feira, 22, a ex-ministra começou a participar publicamente da pré-campanha do parlamentar em visita a Parelheiros, no extremo sul.

No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Marta vai participar junto com o deputado federal de um café da manhã com empresárias, artistas e líderes comunitárias. A ideia é que agora a ex-prefeita intensifique os compromissos públicos com Boulos.