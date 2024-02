Após DR, Lula promete cumprir acordos e estabelece contato direto com Lira

O presidente Lula e o presidente da Câmara do Deputados, Arthur Lira, tiveram uma longa conversa nesta sexta-feira, 9, no Palácio da Alvorada, após pedido do parlamentar.

Os dois estavam com as relações tensas depois do discurso do presidente da Câmara dos Deputados no início do ano Legislativo, na última segunda-feira, 5. Na ocasião, Lira cobrou o cumprimento de acordos e disse que a Casa não era mera carimbadora de decisões do Executivo.

Segundo aliados, Lira elencou uma lista com tudo o que fez a favor do governo. Desde pautas até a lembrança de que Lira o cumprimentou pelas redes logo após sua vitória nas urnas. O parlamentar reafirmou que todos os projetos do governo foram aprovados na Câmara, entre eles: PEC da Transição, Arcabouço Fiscal, Carf e Apostas Esportivas.

A principal insatisfação do alagoano é em relação aos vetos relacionados às emendas e a demora na nomeação de cargos na Caixa Econômica Federal, indicados por ele. A MP da Reoneração também foi vista como uma afronta pelos líderes da Casa.

Segundo pessoas próximas, a conversa foi muito boa. Lula prometeu linha direta com Lira, caso o ministro da Casa Civil, Rui Costa, não conseguisse resolver. O nome do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, desafeto do deputado, não teria sido citado na reunião.