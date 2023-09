Além de reunião com Zelensky, Lula luta por vaga no Conselho de Segurança

Depois de muitos desencontros, a reunião entre os presidentes Lula e Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, deve sair. O Planalto confirmou à VEJA que o brasileiro fez o convite para o encontro com o ucraniano. Os líderes marcaram para quarta-feira à tarde, no hotel onde o petista está hospedado, em Nova York. O encontro e o desejo do Brasil em ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU são os destaques do Giro VEJA.

