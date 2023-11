A gota d’água para a subida de tom de Lula contra Israel

Lula tem manifestado repúdio ao aumento da ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza após o ataque do Hamas, no dia 7 de outubro. Depois de equiparar a resposta israelense aos ataques do grupo terrorista Hamas, o presidente voltou a falar nesta terça-feira sobre a posição de Israel no conflito, que já deixou 12400 mortos, no total.

“Essa guerra, do jeito que vai, não tem fim. Eu tô percebendo que Israel quer ocupar a Faixa de Gaza e expulsar os palestinos de lá. Isso não é correto, não é justo. Nós temos que garantir a criação do Estado Palestino para que eles possam viver em paz com o povo judeu”, disse Lula.

Um integrante do Itamaraty disse à coluna que a gota d’água para o posicionamento mais duro do presidente foi o último ataque ao hospital Al-Shifa, o maior de Gaza, no domingo (12) e, consequentemente, as mortes de crianças. Na região, mais de 4600 morreram desde o início da guerra. Israel também mantém o cerco à área com o corte de energia, água e combustível, o que torna a situação ainda mais crítica.

“— Porque eles [Israel] estão matando inocentes, sem nenhum critério. Jogar bomba onde tem crianças, onde tem hospital, sob pretexto de que um terrorista está lá, não tem explicação. Primeiro vamos salvar as crianças e as mulheres, aí depois faz a briga com quem quiser fazer” — declarou Lula.

Lula, inclusive, já teria orientado o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a “turbinar” os esforços na ONU para tentar conter a escalada de violência na região. O Brasil quer tentar articular com os países não-membros do Conselho de Segurança uma resolução que vá nesse sentido. Além disso, pretende falar com o líder Chinês, Xi Jinping, atual presidente do órgão, sobre a situação em Gaza.

Continua após a publicidade

O presidente também já sinalizou que deve visitar o Catar e a Arábia Saudita, durante a viagem que fará para participar da Cúpula do Clima, COP 28, em Dubai, nos Emirados Árabes, no fim deste mês. Lá, também quer levar essa discussão em pauta com os países árabes. Segundo um integrante do Itamaraty, o Brasil vê certa “passividade” dos países ocidentais em relação ao que tem acontecido em Gaza.

As declarações do presidente provocaram críticas da Confederação Israelita do Brasil, a Conib. Em nota, a organização disse que a comparação entre a ofensiva israelense e os ataques do Hamas “é equivocada e perigosa”.

“Além de equivocadas e injustas, falas como essa do presidente da República são também perigosas. Estimulam entre seus muitos seguidores uma visão distorcida e radicalizada do conflito, no momento em que os próprios órgãos de segurança do governo brasileiro atuam com competência para prender rede terrorista que planejava atentados contra judeus no Brasil”, diz a nota.