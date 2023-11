Zuckerberg passa por cirurgia no joelho após lesão em treino

O CEO da Meta – empresa que controla Facebook, Instagram e WhatsApp – passou por uma cirurgia após romper o ligamento do joelho esquerdo na última sexta-feira, 3. Em suas redes sociais, ele publicou uma foto no leito de um hospital com a perna imobilizada e disse que a lesão ocorreu durante um treino de artes marciais.

“Estava treinando para uma luta de MMA [Mixed Martial Arts] que ocorreria no início do ano que vem, mas terá que ser adiada. Ainda espero que aconteça depois que eu me recuperar”, escreveu Zuckerberg. Um dos homens mais ricos do mundo, o bilionário é conhecido como entusiasta das artes marciais – no mês passado, ele publicou uma foto com o rosto machucado e a legenda “o treino saiu um pouco de controle”.

Em junho, Zuckerberg e Elon Musk, fundador da Tesla e CEO do X (antigo Twitter), ocuparam as manchetes ao redor do mundo após concordarem em disputar uma luta corpo-a-corpo. O chefe da Meta aceitou o desafio do concorrente para o duelo, que acabou não acontecendo depois que Maye Musk, mãe de Elon, supostamente proibiu o filho de participar.

Após o anúncio da desistência do rival, Zuckerberg publicou em seu perfil no Threads, outra rede controlada pela Meta: “Se Elon quiser marcar uma data e um evento oficial, ele sabe como me encontrar. Do contrário, é hora de seguir em frente e focar em competir com pessoas que levam o esporte a sério.”

