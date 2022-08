Zema aumenta distância para Kalil na disputa pelo governo de Minas

O governador Romeu Zema (Novo) continua em uma maré positiva em relação à avaliação de seu governo pelo eleitorado e, em razão disso, aumentou a sua distância para o principal adversário, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 12.

De acordo com o levantamento, Zema tem 46% das intenções de voto contra 24% de kalil – na pesquisa de julho do mesmo instituto, o governador tinha 44% e o ex-prefeito, 26%. A margem de erro é dois pontos percentuais para mais ou para menos. Em terceiro aparece o senador Carlos Viana (PL-MG), que subiu de 2% para 6% no período.

A pesquisa também mostra que a avaliação positiva de Zema no período cresceu de 46% para 48%. Também subiram as taxas dos que acham que ele está se saindo melhor do que esperavam (de 30% para 32%) e dos que dizem que ele merece um segundo mandato (de 63% para 66%).

Na disputa mineira, Kalil conta com o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto Viana terá o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL). Zema, que chegou a ser procurado por Bolsonaro, tem como candidato o presidenciável do seu partido, Luiz Felipe d’Ávila, mas deve conduzir a campanha de modo a atrair também o voto dos bolsonaristas, como ocorreu em 2018.

A pesquisa foi feita entre os dias 6 e 9 d e agosto, com 2.000 eleitores de Minas Gerais, por meio de entrevistas presenciais, e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR 08299/2022.