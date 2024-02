Vídeo: Bolsonaro fala a VEJA sobre eleições 2026: ‘Pretendo ser candidato’

Na última quarta-feira, 7, Jair Bolsonaro concedeu entrevista exclusiva a VEJA em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Na ocasião, o ex-presidente participou de um ato que reuniu apoiadores na cidade e que havia sido marcado em “protesto” contra o inquérito da Polícia Federal que apura suposta “importunação” de uma baleia-jubarte no ano passado.

A conversa aconteceu um dia antes da operação, também da PF, que atingiu aliados e assessores de Bolsonaro e que investiga o planejamento de um possível golpe de Estado após as eleições de 2022.

A VEJA, o ex-presidente falou sobre os resultados da pesquisa que aponta crescimento da “direita conservadora” no país mesmo após o fim de seu governo, e que mostra queda de popularidade do presidente Lula. Bolsonaro ainda queixou-se do que classifica como “perseguição política” por parte do Supremo Tribunal Federal (STF) e sinalizou disposição para concorrer em 2026 mesmo com sua inelegibilidade declarada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Pretendo ser candidato”, afirmou.

Assista ao vídeo acima com os principais trechos.