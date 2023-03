Vice-líder de Tarcísio é alvo de ação de despejo e cobrança de aluguel

O deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil), vice-líder do governo de Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e coordenador nacional do MBL, é alvo de um processo na Justiça pelo não pagamento do aluguel de um apartamento no Cambuci, na região central da capital paulista.

Zacarias firmou o contrato de aluguel em 14 de agosto de 2020, mas não paga o valor mensal desde março de 2021. O proprietário alega que a situação causou “um enorme prejuízo” de 40.581,26 reais. Ele então entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo para o cumprimento de uma sentença arbitral que determinou a rescisão do contrato de aluguel e a desocupação do apartamento.

O proprietário pede que o apartamento seja desocupado pelo deputado “sob pena de se iniciar a imediata execução do despejo coercitivo, através da expedição do competente mandado de despejo, mediante emprego de força policial e ordem de arrombamento, se necessário.” O juiz determinou, em janeiro, a citação de Zacarias para que ele desocupasse o imóvel voluntariamente em um prazo de 15 dias. Um oficial de Justiça foi ao endereço quatro vezes para notificar o deputado, mas não o encontrou. “Houve suspeita de que o citando vinha se ocultando para não receber a citação”, declarou o servidor, que acabou deixando a citação com o funcionário da portaria do edifício.

Em nota enviada a VEJA, Guto Zacarias disse que não mora no imóvel “há muito tempo” e que está negociando com o proprietário, “embora não haja mútua cooperação para solucionar o impasse”. O deputado disse ainda que pagou as outras contas do imóvel, exceto o aluguel, e pretende quitar o valor após um acordo. “Recebo com espanto a notificação de que esse fato será motivo de matéria na imprensa. Estou iniciando meu mandato recusando privilégios, recebendo uma avalanche de ataques racistas vindos da esquerda nas redes sociais, mas querem comentar sobre minha relação com meu antigo senhorio”, declarou.