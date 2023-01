Veja os estragos causado por terroristas dentro do Palácio do Planalto

O ato terrorista encabeçado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro nas sedes dos três poderes da República, neste domingo, 8, deixou um rastro de destruição.

No Palácio do Planalto, os vândalos invadiram gabinetes e depredaram móveis e equipamentos como impressoras, televisores e computadores. Eles ainda espalharam papéis e documentos pelos corredores do prédio e chegaram a rasgar, a facadas, uma obra do artista Di Cavalcanti.

Veja abaixo:

1/13 Ambiente interno do Palácio do Planalto alvo de vandalismo - (Paulo Pimenta/Reprodução) 2/13 Ambiente interno do Palácio do Planalto alvo de vandalismo - (Paulo Pimenta/Reprodução) 3/13 Ambiente interno do Palácio do Planalto alvo de vandalismo - (Paulo Pimenta/Reprodução) 4/13 Ambiente interno do Palácio do Planalto alvo de vandalismo - (Paulo Pimenta/Reprodução) 5/13 Ambiente interno do Palácio do Planalto alvo de vandalismo - (Paulo Pimenta/Reprodução) 6/13 Ambiente interno do Palácio do Planalto alvo de vandalismo - (Paulo Pimenta/Reprodução) 7/13 Ambiente interno do Palácio do Planalto alvo de vandalismo - (Paulo Pimenta/Reprodução) 8/13 Ambiente interno do Palácio do Planalto alvo de vandalismo - (Paulo Pimenta/Reprodução) 9/13 Ambiente interno do Palácio do Planalto alvo de vandalismo - (Paulo Pimenta/Reprodução) 10/13 Ambiente interno do Palácio do Planalto alvo de vandalismo - (Paulo Pimenta/Reprodução) 11/13 Ambiente interno do Palácio do Planalto alvo de vandalismo - (Paulo Pimenta/Reprodução) 12/13 Ambiente interno do Palácio do Planalto alvo de vandalismo - (Paulo Pimenta/Reprodução) 13/13 Ambiente interno do Palácio do Planalto alvo de vandalismo - (Paulo Pimenta/Reprodução)