Ucrânia: Embaixada pede que brasileiros evitem províncias separatistas

O embaixador do Brasil na Ucrânia, Norton de Andrade Mello Rapesta, divulgou neste sábado, 19, comunicado em que recomenda que brasileiros em território ucraniano evitem visitar as províncias de Donetsk e Luhansk, autoproclamadas repúblicas populares que, nos últimos dias, acusaram o Exército nacional de ter atacado as imediações de nove cidades sob controle delas. Segundo o embaixador, o alerta ocorre diante do “aumento das violações de cessar-fogo registradas na linha de contato no leste da Ucrânia”. Para os brasileiros que já estejam nas duas províncias, enclaves separatistas pró-Rússia, a orientação é para que deixem a região o mais rápido possível.

Diante da escalada de tensões entre Rússia e Ucrânia, a representação diplomática brasileira em Kiev também decidiu promover o cadastramento dos brasileiros em território ucraniano e na Moldova. A ideia é comunicar-se de forma mais eficiente com a comunidade brasileira se houver necessidade e transmitir orientações em caso de agravamento da situação local. O preenchimento do formulário não é obrigatório – entre os dados solicitados estão a região de residência na Ucrânia e nome e contato telefônico de familiares em caso de emergência.