Três segmentos do eleitorado em que Marçal lidera na disputa em São Paulo

O empresário e coach Pablo Marçal (PRTB) está empatado tecnicamente na liderança da corrida pela prefeitura de São Paulo, segundo levantamento feito entre os dias 27 e 30 pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 1º.

De acordo com a sondagem, ele tem 22,5% das intenções de voto contra 25,0% de Guilherme Boulos (PSOL) e 27% do prefeito Ricardo Nunes (MDB – os três estão empatados dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Mas há três segmentos do eleitorado em que a preferência pelo outsider que tumultuou (literalmente) a disputa pela maior metrópole do país é bem maior do que a média que ele arrebanha no eleitorado em geral.

A maior adesão se dá entre os jovens de 16 a 24 anos de idade, que dão 31,3% de suas intenções de voto ao polêmico candidato. Nesse estrato, o segundo colocado está quase 10 pontos atrás – Boulos, com 21,5%. Já Nunes tem a simpatia de 17,8% dos eleitores dessa faixa etária.

Outro segmento em que Marçal tem boa vantagem, mas não fora da margem de erro, é entre os homens – ele tem 28,3% das intenções de voto contra 24,1% de Nunes e 23,2% de Boulos (estaria empatado tecnicamente com ambos).

Isso também ocorre entre os eleitores de 25 a 34 anos de idade – Marçal tem 28,1% das intenções de voto, seguido de Boulos (23,5%) e Nunes (22,5%).

Já as maiores rejeições ao coach acontecem entre os eleitores de 60 anos ou mais de idade (onde teria apenas 16,9% das intenções de voto) e as mulheres (17,5%).

Rejeição

No geral, Marçal é o candidato mais rejeitado pelo eleitorado paulistano: segundo a pesquisa, 39,3% não votariam no empresário de jeito nenhum. Logo atrás dele, aparece Boulos, com 30,3% dos eleitores que dizem a mesma coisa em relação a ele.

Na sequência aparecem José Luiz Datena, do PSDB (21,8%); Nunes (9,7%); Tabata Amaral, do PSB (9,1%); João Pimenta, do PCO (7,3%); e Marina Helena, do Novo (6,6%).

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº SP-04763/2024.

