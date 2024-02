‘Totalmente descabida’, afirma defesa de Bolsonaro sobre operação da PF

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) protestou contra a operação da Polícia Federal deflagrada nesta quinta-feira, 8, que tem o ex-presidente e aliados como alvos. “Mais uma operação totalmente descabida”, afirmou a VEJA o advogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten.

Para Wajngarten, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de confiscar o passaporte de Bolsonaro não tem justificativa, já que o ex-presidente não tem qualquer intenção de viajar ao exterior e que havia comunicado às autoridades com antecedência na última vez que deixou o país – ele visitou a Argentina em dezembro do ano passado para comparecer à posse do presidente Javier Milei.

Pelas redes sociais, o advogado confirmou que Bolsonaro cumprirá a ordem de entregar seu passaporte e que o ex-presidente ordenou a um auxiliar, alvo da mesma operação, que voltasse do Rio de Janeiro a Brasília.

Em cumprimento às decisões de hoje, o Presidente @jairbolsonaro entregará o passaporte às autoridades competentes.

Já determinou que seu auxiliar direto, que foi alvo da mesma decisão, que se encontrava em Mambucaba, retorne para sua casa em Brasília, atendendo a ordem de não… — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) February 8, 2024

Além de Bolsonaro, a Polícia Federal realiza buscas contra o presidente do PL, Valdemar Costa Neto; os ex-ministros Braga Netto (Casa Civil), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Anderson Torres (Justiça); e os ex-assessores do ex-presidente Marcelo Câmara e Tércio Arnaud. Ao todo, a operação cumpre quatro mandados de prisão preventiva, 33 mandados de busca e apreensão e 48 medidas cautelares contra mais de vinte alvos.

Investigações sobre 8 de janeiro

Bolsonaro, Valdemar e os ex-ministros são investigados pela PF no âmbito do inquérito que apura os responsáveis pelos atentados de 8 de janeiro, em Brasília, quando apoiadores do ex-presidente invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes. Moraes é o relator das investigações no STF.

O coronel do Exército Marcelo Câmara teve o celular apreendido pela polícia. Um dos assessores mais próximos do ex-presidente, ele atuava na equipe do tenente-coronel Mauro Cid, que é investigado por uma série de denúncias relacionadas a Bolsonaro, incluindo o caso da venda das joias sauditas.

Já o ex-assessor Tércio Arnaud Tomaz é apontado como um dos chefes do chamado “gabinete do ódio”, grupo suspeito de atuar dentro do Planalto coordenando a disseminação de fake news e ataques a opositores do governo bolsonarista. Ele é um dos alvos que foram presos preventivamente, sob mandado expedido por Moraes.