The Economist: ‘Bolsonaro está preparando uma grande mentira’

A prestigiada revista britânica The Economist, uma das mais influentes do mundo, traz o presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua capa desta semana e o compara ao ex-presidente americano Donald Trump, ao dizer que o brasileiro “está preparando uma grande mentira”, como fez o seu colega dos Estados Unidos, ao inventar uma fraude para justificar a sua derrota eleitoral.

“O presidente do Brasil, Bolsonaro, está preparando uma grande mentira trumpiana: que se ele perder uma eleição, o outro lado deve ter trapaceado”, escreve a revista, que traz na sua capa o título “O homem que queria ser Trump”.

Na abertura da reportagem, a revista cita uma frase do atual presidente americano, Joe Biden, que advertiu em 1º de setembro que “a democracia não pode sobreviver quando um lado acredita que há apenas dois resultados em uma eleição: ou vencem ou foram enganados”. O texto da revista diz que “Biden poderia muito bem estar falando sobre o Brasil”.

“No próximo mês, seu presidente, Jair Bolsonaro, enfrenta uma eleição que todas as pesquisas dizem que ele provavelmente perderá. Ele diz que aceitará o resultado se for “limpo e transparente”, o que será. O sistema de votação eletrônica do Brasil é bem administrado e difícil de adulterar. Mas aqui está o problema: Bolsonaro continua dizendo que as pesquisas estão erradas e que ele está a caminho de vencer. Ele continua insinuando, também, que a eleição pode de alguma forma ser manipulada contra ele. Ele não oferece nenhuma evidência confiável, mas muitos de seus apoiadores acreditam nele. Ele parece estar lançando as bases retóricas para denunciar a fraude eleitoral e negar o veredicto dos eleitores”, escreve a The Economist.

A revista lembra ainda o risco de Bolsonaro repetir Trump ao mobilizar os seus apoiadores para rejeitarem o resultado da da eleição. “Os brasileiros temem que ele possa incitar uma insurreição, talvez como a que a América sofreu quando uma multidão de apoiadores de Donald Trump invadiu o Capitólio em 6 de janeiro de 2021 – ou talvez até pior”, escreve.