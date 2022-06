Tereza Cristina sai na frente de Mandetta em duelo pelo Senado no MS

A ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina (PP), está bem à frente do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (União Brasil) no duelo de dois ex-protagonistas do governo de Jair Bolsonaro (PL) por uma vaga no Senado pelo Mato Grosso do Sul, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 14, pelo instituto Real Time Big Data.

Cristina tem 28% das intenções de voto, contra 13% de Mandetta. Empatado tecnicamente com o médico na margem de erro de três pontos para mais ou para menos está o juiz Odilon de Oliveira (PSD), que tem 15%.

Completam o levantamento o jurista Sergio Harfouche (Avante), com 5%, o ex-ministro de Michel Temer Carlos Marun (MDB), com 2%, e o jornalista Jeferson Bezerra (Agir), com 1%. São ainda 12% de brancos ou nulos e 23% que não sabem ou não responderam.

Tereza Cristina e Mandetta foram, cada um a seu modo, dois dos principais integrantes da Esplanada dos Ministérios. Enquanto Tereza Cristina se tornou uma das principais fiadoras do governo em setores sensíveis como o agronegócio e o comércio exterior, no entanto, Mandetta se tornou um dos principais opositores de Bolsonaro ao bater de frente com o presidente e sua visão negacionista durante a pandemia da Covid-19.

Governo

A disputa pelo governo sul-mato-grossense é liderada pelo ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), que tem 22%, e pelo ex-governador André Pucinelli (MDB), com 21% das intenções de voto. Pucinelli está empatado na margem de erro com a deputada federal Rose Modesto (União Brasil), que tem 15% — e, por sua vez, também está empatada tecnicamente com o deputado estadual Capitão Contar (PRTB), que soma 9%.

Apoiado pelo atual governador Reinaldo Azambuja (PSDB), o candidato Eduardo Riedel (PSDB) tem 8%. Completam o levantamento a advogada Gisele Marques (PT), com 2%, e a professora Luhhara Arguello (PSOL), que não pontuou. São 8% de brancos e nulos e 15% que não sabem ou não responderam.

O Real Time Big Data ouviu 1.500 pessoas entre os dias 12 e 13 de junho, e registrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número MS-02697/2022 .