‘Superstars’ evangélicos: os influenciadores que mobilizam milhões na web

O avanço extraordinário das igrejas evangélicas trouxe profundas transformações políticas e sociais para o Brasil — em menos de dez anos, os fiéis podem se tornar o grupo religioso majoritário no país, conforme mostrou reportagem de VEJA na edição desta semana.

Um levantamento minucioso e inédito, feito com base em registros de novos CNPJs na Receita Federal, mostra que a proliferação dos locais de culto evangélico nunca foi tão grande no Brasil. Entre 2010 e 2019, o número de novos templos praticamente dobrou em comparação com a década anterior, passando de 54 000 para mais de 100 000, segundo o estudo “Surgimento, trajetória e expansão das igrejas evangélicas no território brasileiro ao longo do último século”, do pesquisador Victor Araújo, do Centro de Estudos da Metrópole. Em 2019, foram abertos em média dezessete locais de culto por dia.

A expansão evangélica ajuda a aumentar o poderio político dessa vertente religiosa, cuja frente parlamentar já tem 220 deputados (42% do total) e 26 senadores (um terço da Casa), mas não é só nessa área que essa vertente religiosa ganha visibilidade. O ‘boom’ evangélico também veio acompanhado de um forte movimento cultural que permitiu o surgimento de “superstars” evangélicos — artistas, pastores e influenciadores que hoje contam com milhões de seguidores em redes sociais como Instagram, YouTube e TikTok.

Um dos expoentes deste movimento de influenciadores evangélicos é o pastor Antônio Junior. Criador de um dos maiores canais de pregação do mundo, ele soma mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e quase 13 milhões de inscrito no YouTube, onde publica diariamente orações — que recebem, cada um, até 400 mil visualizações — e vídeos com nível profissional de produção sobre uma variedade de temáticas espirituais.

Outro gênero que faz estrondoso sucesso nas redes sociais é o estilo ‘stand-up’ sobre temas relacionados ao Evangelho. Nesta categoria, destacam-se o pastor Claudio Duarte (9 milhões no Instagram) e o influenciador Deive Leonardo (9 milhões no YouTube). Ambos conquistam a audiência evangélica com palestras e conselhos bem-humorados sobre estilo de vida, frequentemente abordando situações cotidianas e dificuldades financeiras e emocionais que ressoam fortemente entre o público.

A música também é um campo fértil para o surgimento de artistas gospel com milhões de fãs e reproduções em plataformas de streaming. O cantor Anderson Freire está entre os célebres da música gospel brasileira — constantemente entre os artistas mais reproduzidos do gênero em redes como Spotify e Deezer, ele conta, entre suas conquistas, dois álbuns vencedores do Grammy Latino e outras quatro indicações ao mesmo prêmio nos últimos dez anos.

Foi com a gravação de Deserto, um cover de Anderson Freire, que a adolescente Maria Marçal angariou mais de 200 milhões de reproduções no YouTube e consolidou sua presença entre as jovens estrelas gospel. Hoje, aos 14 anos, a jovem já faz sucesso com músicas autorais — seu primeiro clipe, Deixa, decolou no YouTube e ultrapassou 33 milhões de visualizações em apenas 4 meses.

Também no segmento de novos artistas, a cantora e influenciadora Isadora Pompeo desponta como uma das principais vozes evangélicas no TikTok — com mais de 7 milhões de seguidores na plataforma, a jovem de 24 anos publica em seu canal vídeos diários de música, humor, louvor e conselhos espirituais.

Estes nomes são apenas alguns representantes de uma enorme onda cultural em andamento no país — fato é que os evangélicos têm protagonismo incontestável no novo Brasil e sua presença, seja nos templos ou nas redes sociais, só tende a crescer nos próximos anos.

