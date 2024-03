Sudeste está em alerta vermelho para chuvas, inundações e deslizamentos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira, 22, um alerta vermelho para chuvas intensas em boa parte da região Sudeste. A área de risco engloba todo o estado do Rio de Janeiro e as zonas próximas às divisas fluminenses com Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, e a previsão de perigo se estende até o próximo domingo, 24.

Ao todo, mais de 400 municípios nestas áreas podem sofrer com volume de chuvas acima de 60 milímetros por hora e ventos mais forte que 100 quilômetros por hora. Segundo o Inmet, há grande risco de “danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário”.

Os estados do Sudeste, em especial o Rio de Janeiro, também devem sofrer com alagamentos, inundações de córregos, enxurradas, deslizamentos de terra generalizados e quedas de barreira no entorno de rodovias. A previsão de riscos hidrológicos e geológicos na região é considerada “muito alta” pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia.

Em Minas Gerais, as áreas de alerta mais grave são a Zona da Mata, Campo das Vertentes e Sul, enquanto os riscos em São Paulo estão concentrados no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. Já no Espírito Santo, as zonas Sul e Central do estado serão as mais afetadas pelas tempestades neste final de semana.

Ponto facultativo e alerta

Em razão da previsão de fortes temporais, o governo do Rio de Janeiro e a prefeitura da capital fluminense decretaram ponto facultativo para os trabalhadores nesta sexta-feira. Durante coletiva de imprensa em conjunto, o governador Cláudio Castro (PL) e o prefeito Eduardo Paes (PSD) pediram à população que “aquilo que não for essencial não deve ser feito” fora de casa e que evitem áreas de risco.