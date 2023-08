STF é informado sobre e-mail com ameaça contra Cármen Lúcia

O Supremo Tribunal Federal (STF) foi informado nesta terça-feira, 15, a respeito de um e-mail contendo ameaças à ministra Cármen Lúcia. Por meio de sua presidente, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o PCdoB acionou a Corte relatando que seu diretório do Amazonas recebeu uma mensagem que incluiu ameaças a mulheres da sigla e à ministra do STF.

No e-mail, um homem que se identifica como Hugo Rodrigues da Cunha Silva ameaça estuprar Cármen Lúcia. Ele fez a mesma ameaça contra as integrantes do PCdoB, a quem também disse que sequestraria e mataria, com auxílio de outras pessoas, identificadas por ele com codinomes do submundo da internet.

A petição do PCdoB com as informações ao STF tramita em segredo de Justiça e foi distribuída à relatoria do ministro André Mendonça.

