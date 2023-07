Site pornô tira ‘casquinha’ de nova decisão polêmica de Elon Musk

O perfil oficial do XVideos, um dos maiores sites de pornografia do mundo, decidiu brincar com o fato de o bilionário Elon Musk ter decidido mudar o nome da rede social Twitter para apenas X – o novo nome já aparece na plataforma.

“Como temos interesses em comum, teremos que adicionar a possibilidade de fazer login no XVideos com uma … conta X”, escreveu o perfil do site pornô.

Since we have common interests, we're going to have to add the ability to log in to XVIDEOS with a… X account 😉 @elonmusk @Twitter #xvideos #x #xxx

— XVIDEOS (@xvideoscom) July 24, 2023