Silveira usa fala de Barroso para tentar tirá-lo de seus casos no STF

A polêmica declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso sobre “derrotar o bolsonarismo” segue rendendo desdobramentos. Agora é a defesa do ex-deputado federal bolsonarista Daniel Silveira, preso no Rio de Janeiro, que tenta explorar as afirmações de Barroso. Durante participação no Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), há duas semanas, o ministro declarou “nós derrotamos o bolsonarismo” – depois Barroso explicou que se referia ao “extremismo golpista”.

Em uma petição repleta de críticas ao ministro, o advogado de Silveira pediu ao STF que Barroso seja considerado suspeito para atuar alguns habeas corpus movidos pelo ex-deputado no STF, dos quais é relator. “Daniel Silveira está para bolsonarista assim como Luís Roberto Barroso está para militante de esquerda, após abjetas manifestações de cunho político-partidário”, diz o pedido.

E quem a defesa quer que assuma a relatoria dos casos? O ministro André Mendonça, indicado à Corte pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque o advogado diz que o juiz natural dos pedidos era o ex-ministro Marco Aurélio Mello, a quem Mendonça sucedeu no STF.

