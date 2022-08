Senadora Mara Gabrilli (PSDB) será a vice na chapa de Simone Tebet

A campanha de Simone Tebet (MDB) vai anunciar nesta terça-feira, 2, o nome da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP), como vice na sua chapa presidencial. Será a segunda candidatura exclusiva de mulheres na eleição presidencial deste ano — no domingo, 31, o PSTU havia confirmado a indígena Raquel Tremembé como vice de Vera Lúcia.

O evento que vai confirmar o nome de Gabrilli será às 10h, na Avenida Estados Unidos, nos Jardins, em São Paulo, na sede estadual do partido tucano.

Mara Gabrilli sempre foi filiada ao PSDB (desde 2004) e já foi vereadora paulistana e deputada federal antes de se eleger senadora em 2018 — ela ainda tem mais quatro anos de mandato. Também exerceu o cargo de secretária da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida na cidade de São Paulo durante as gestões de José Serra (PSDB) e Gilberto Kassab (PSD).

Antes da parlamentar paulista, a campanha de Tebet tentou emplacar o nome do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), mas ele desistiu da empreitada e abriu caminho para Gabrilli.

No último Datafolha, divulgado no dia 28, a postulante do MDB aparece com apenas 2% das intenções de voto.

